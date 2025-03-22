英國不排除削減數位服務稅 促與美簽協議避關稅打擊

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）美國擬在4月2日宣布對各國課徵「對等關稅」，英國正與美方協商簽署較廣泛的經濟協定，期待藉此減緩關稅衝擊。近日傳出英國有意削減數位服務稅，換取美方不對英國徵收高關稅。

不過，英國國會第3大黨自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）近日批評，英國政府不該對美國總統川普（Donald Trump）的「霸凌」低頭，因為川普「尊敬有力量的人」。

戴維告訴英國「金融時報」（Financial Times），首相施凱爾（Keir Starmer）努力對川普展現友好，但川普依然會對英國施加關稅，因為川普不是個「感情用事」的人，且可以轉眼間就改變看法，稱不上是可靠盟友。

英國自2020年4月起徵收數位服務稅（Digital Services Tax），課徵對象為搜尋引擎、社群媒體、網路商場等科技和電商企業，稅率為2%，課徵項目為相關企業在英國市場的營收。

搜尋引擎谷歌（Google）的母公司Alphabet、社群平台臉書（Facebook）的母公司Meta、電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）等美國企業是遭課稅大戶。數位服務稅預期可在2024至2025財政年度為英國國庫帶來約8億英鎊（約新台幣340億元）收入。

英美正就簽署「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal）進行協商，預計將以人工智慧（AI）等先進科技為核心。

英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）18日訪美與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等美國官員會談；科技大臣凱爾（Peter Kyle）則於18至25日訪美，多方拜會業界，並於半導體巨擘輝達（NVIDIA）的年度會議發表演說，力推英美高科技合作。

美國政府即將對各國徵收的「對等關稅」不僅考慮各國向美國進口商品徵收的關稅，也考量各國國內法規等非關稅「貿易障礙」，以及加值稅（VAT）等國內稅賦。

美方稱「對等關稅」旨在解決各國對美貿易的不平衡與不公平現象。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日表示，他不預期會有任何國家獲豁免。

川普曾於2月底說，英美可望很快就能簽訂「真正的貿易協議」，美方可因此不需向英方加徵關稅。

英國的數位服務稅被視為英美簽定「經濟繁榮協議」一大障礙。英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）告訴「金融時報」，英美正就數位服務稅進行討論；除了完全廢除，還有許多其他可能的解決方案。

數名知情人士指出，英國財政部的作法將取決於美方是否明確表達英國不會自4月起遭徵收高額關稅。英美雙方目前仍未就數位服務稅達成結論。

不過，凱爾告訴「金融時報」，儘管相關討論目前仍在初期階段，各界「很快就會開始看到討論成果」。

根據英國政府的政策法規說明，數位服務稅的徵收對象為全球營收超過5億英鎊、且其中超過2500萬英鎊是源於英國用戶的企業。

數位服務稅的徵稅基準為超過2500萬英鎊門檻的企業營收。舉例而言，若某企業源於英國用戶的年度營收為2600萬英鎊，則僅100萬英鎊需遭徵收數位服務稅。

不過，若特定數位服務用戶長期居住在也課徵類似稅賦的國家地區，則企業自該用戶賺取的營收可折50%計算。

英國政府在政策說明文件指出，數位服務稅是為解決數位經濟長期以來，有營收來源與稅賦徵收地點不對等的問題（例如營收源於英國，但企業是向美國政府繳稅），並考量許多數位經濟領域企業是藉由與用戶的互動創造商品或服務價值，用戶行為與資料庫因此是商業價值產生的基礎。

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英國政府強調，解決問題的長遠之道是改革國際間的企業稅目徵收規則，在劃分、計算各企業在不同國家地區的營收時，應納入「用戶參與」這項重要因素。

英國政府表示，支持經濟合作暨發展組織（OECD）等國際多邊組織和平台的相關改革討論；一旦國際間就適當的解決方案達成共識，英國即願意取消數位服務稅。（編輯：周永捷）1140322