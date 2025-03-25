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美徵對等關稅 義大利外交部駁星鏈合約換豁免

2025/3/25 08:54（3/25 09:31 更新）
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義大利外交部次長奇列利24日向中央社等駐義外媒記者舉行說明會，回答時事問題。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月25日
義大利外交部次長奇列利24日向中央社等駐義外媒記者舉行說明會，回答時事問題。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月25日
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（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）美國4月2日擬向各國徵收對等關稅，義大利外交部次長今天說，義國總理赴華府談判時間仍在安排中，外傳義國可能以星鏈（Starlink）合約換取豁免，他笑稱這像媒體編故事。

義大利外交部次長奇列利（Edmondo Cirielli）今天向國際媒體舉行時事說明會。被問到美國發動的關稅戰，奇列利表示，義大利支持歐盟繼續與美國談判化解問題，不過某種角度來說，美國出發點是可理解的，近年許多國家對美國造成不公平競爭，因此美國想要做一個「reset」（重置）。

奇列利說，關稅與貿易問題總是會造成國家間緊張，前歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）近日指出，即使在歐盟內部，也有很多國家設置阻礙共同市場的障礙。

奇列利指出，世界貿易組織（WTO）設想不歧視的公平競爭環境，實質上卻有很多國家，以不尊重環境、違反社會規範、剝削勞工的方式在市場競爭，「有些國家甚至讓囚犯勞動生產商品」，這些做法對美國、歐盟等西方國家造成不公平競爭。

奇列利說，他可理解美國想重置這種不公平競爭狀況，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府先前也曾提過，來自金磚或南方國家不公平競爭問題，「這種不公平競爭的源頭，是我們都了解世界正在發生的現象」。

奇列利強調，義大利會繼續做美國與歐盟間的溝通橋梁，「一個沒有美國的北約是不可想像的」。

梅洛尼是目前歐洲領袖中旗幟鮮明的「親美」派，她曾在川普（Donald Trump）今年1月就職前，無預警飛往川普私有的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）洽談，梅洛尼與川普倚重的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也常在社群互稱好友。

義媒先前曾披露，梅洛尼盼在3月底到4月初再訪華府會晤川普。奇列利今天表示，梅洛尼訪美行程仍在安排中，沒有確切日程。

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先前傳出義大利將與馬斯克旗下的星鏈簽約，不過義國國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）近日表示，義大利的星鏈項目談判目前似乎全面停滯中。

對於星鏈合約是否可能成為義大利對美關稅談判籌碼，奇列利說，他覺得這聽來很像「記者重建的故事」，義大利選擇衛星服務的考量是技術、報價、合法性，在安全上要有充分獨立性與主導權；在重大安全議題上義大利經常與美國合作，或尋求其他夥伴國家協助，包括以色列、法國、德國和英國等。（編輯：張芷瑄）1140325

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