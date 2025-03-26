世銀：曼谷每增攝氏1度死亡人數增、收入減428億

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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）城市高溫是沈默殺手，世界銀行發布報告指出，如果政府不採取手段介入，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，每年減少440億泰銖（約新台幣428億）收入。

世界銀行（World Bank）和曼谷市政府攜手合作，並在今天發布報告「形塑一個涼爽的曼谷：對抗城市高溫建立一個宜居城市」（Shaping a Cooler Bangkok：Tackling Urban Heat for a More Livable City）。

世界銀行資深災害危機管理專家盧比義（Steven Rubinyi）在記者會中指出，曼谷是泰國經濟重鎮也是世界經濟重要的城市，但高溫是沉默殺手，會造成經濟上的損失。

盧比義指出，根據他們調查發現，從現在開始算起的未來5年，曼谷一年有250天超過攝氏30.5度，在這種極端天氣下即使是打掃或煮飯都會成為危險的事情；熱島效應使曼谷比其他地區高出攝氏2度以上，越靠近市中心、人均GDP越高、越少綠地的地方越容易有熱島效應，

盧比義指出，根據調查小組估計，每增加攝氏1度，曼谷每年因為高溫而死亡的人數會增加2300人，生產力下降3.4%，每年減少440億泰銖收入；每個月每家戶增加電費450泰銖，每年就是增加170億泰銖。

若以每日為計算基準，農業和建築業是受到影響最嚴重的產業，此外，整體而言，金融、貿易和生產業會有最多損失。

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盧比義指出，年長者、孩童、戶外工作的勞工以及低收入戶都是高溫下的高危險群，曼谷老年人口正在成長，很多勞工在戶外工作，但卻缺少有效率的冷卻方式。

報告建議曼谷市政府瞄準高溫熱點、高危險群和低收入的社區，建立介入系統；建立類似PM2.5的預警系統，透過簡訊和媒體管道建立高溫警示系統；擴建公共的冷卻空間，建立公共冷卻的建築物；長期來說，要把面對高溫的韌性能力列入政策承諾，並建立相關的基金，確保相關政策可以長遠執行。（編輯：高照芬）1140326