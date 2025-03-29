華府機場又現客機與軍機驚險事故 航空總署要查

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）表示，將調查達美航空（Delta Air Lines）飛機和美國空軍飛機今天差點在雷根華盛頓國家機場附近擦撞的驚險事件。

雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）附近今年1月29日發生客機和美國陸軍直升機空中擦撞事故，造成67人喪命，是美國航空客運16年來第一起致命相撞事故。

兩年來，一連串飛機差點相撞的事件引發不安，令人質疑美國航空安全和空中交通管制人手不足帶來的壓力。

路透社報導，聯邦航空總署表示，排定飛往明尼阿波利斯市（Minneapolis）的達美航空2389號班機在美東時間今天下午約3時15分獲准起飛，同時有4架美國空軍T-38 Talon飛機要前往附近的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）做編隊飛行。

聯邦航空總署表示，達美航空飛機駕駛艙收到碰撞警告，稱附近有另一架飛機，管制人員向兩架飛機發出糾正指令。

明尼蘇達州的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）說，這起事件「極其危險，感謝老天大家都沒事。我明天第一通電話要打給國防部，問問為什麼你們的飛機飛在一架載滿明尼蘇達人的客機下方500英尺（約150公尺）」。

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五角大廈表示，已知悉今天事件的通報，但還無法置評。

達美航空表示，這架客機上有5名機組人員和131名乘客，「機組人員遵循程序，依指示操作飛機…我們會與監管人員和飛航利益關係人合作檢討這次飛行」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140329