遭川普制裁 美2知名法律事務所提告獲法官下令暫緩

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普本週簽署行政命令制裁美國法律事務所詹納和卜洛克（Jenner & Block）及威凱平和而德（WilmerHale），兩公司今天狀告美國政府，獲聯邦法官批准暫緩令。

法新社報導，川普（Donald Trump）分別在25日和昨天簽署針對詹納和卜洛克及威凱平和而德的行政命令，取消這兩家知名事務所的律師享有的安全許可，限制其員工進入聯邦政府大樓，並終止它們與政府的合約。

川普重返白宮以來就不斷出手對幾家法律事務所算帳，它們或是曾替他的政治對手辯護，或是曾協助對他提起民事或刑事訴訟。川普至今已對5家所謂「大法律事務所」簽署行政命令，其中2家已與他達成協議。

威凱平和而德是美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）曾任職的事務所，穆勒過去負責調查2016年美國總統大選期間川普陣營是否與俄羅斯勾結。穆勒擔任特別檢察官之前任職於威凱平和而德，調查結束後他也重返這家事務所，直到2021年退休。

詹納和卜洛克則是曾經雇用1名在穆勒調查團隊擔任重要成員的檢察官。這家事務所在訴狀中指控川普的行政命令是打擊「律師、他們的客戶和司法體系的違憲濫權」。

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美國聯邦法官今晚已分別針對這兩家事務所的提告批准暫時限制令，阻止川普的行政命令在法院審理前生效。

其他3家遭到川普制裁的法律事務所分別是博欽（Perkins Coie）、寶維斯（Paul Weiss）和世達（Skadden Arps）。其中博欽也已提告，並獲法官批准暫緩令；寶維斯和世達則已與川普達成協議避免制裁。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140329