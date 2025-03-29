加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震6/87
首頁 / 國際

緬甸地震東協外長表哀悼 將啟動緊急救援機制

2025/3/29 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）東協成員國外交部長今天發表聲明，針對緬甸地震向泰、緬表達哀悼；同時地震對瓦城、奈比多、清邁、曼谷等地造成嚴重破壞，東協隨時準備好支援救災工作，並將透過東協機制協助援助計劃。

東協（ASEAN）成員國外交部長今天針對緬甸地震發布聲明，對緬甸和泰國人民表達深切慰問與哀悼。

聲明指出，這起災難造成大量傷亡和破壞，尤其在瓦城（Mandalay）、奈比多（Naypyidaw）、曼谷（Bangkok）、清邁（Chiang Mai）及其周邊地區，「東協重申向受到地震及其影響的家庭和社區表示慰問」。

東協表示，理解人道援助的迫切性，並隨時準備支援救災和重建工作，包括透過東協緊急應對和評估小組（ERAT）、東協災害緊急物流系統（DELSA）和城市搜救行動（USAR），具體方式取決於緬甸和泰國確定的優先事項。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明地調，東協將團結一心，透過東協人道援助中心（AHA Centre），確保人道援助工作。

緬甸昨天發生芮氏規模8.2地震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城附近，震源深度僅10公里為淺層地震。地震迄今造成逾1000人死亡，另有2000多人受傷。（編輯：韋樞）1140329

#地震
#東協
#泰國
#緬甸
#瓦城
#緬甸地震
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡[影]
23
更多編輯台推薦新聞：