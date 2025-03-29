緬甸地震東協外長表哀悼 將啟動緊急救援機制

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（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）東協成員國外交部長今天發表聲明，針對緬甸地震向泰、緬表達哀悼；同時地震對瓦城、奈比多、清邁、曼谷等地造成嚴重破壞，東協隨時準備好支援救災工作，並將透過東協機制協助援助計劃。

東協（ASEAN）成員國外交部長今天針對緬甸地震發布聲明，對緬甸和泰國人民表達深切慰問與哀悼。

聲明指出，這起災難造成大量傷亡和破壞，尤其在瓦城（Mandalay）、奈比多（Naypyidaw）、曼谷（Bangkok）、清邁（Chiang Mai）及其周邊地區，「東協重申向受到地震及其影響的家庭和社區表示慰問」。

東協表示，理解人道援助的迫切性，並隨時準備支援救災和重建工作，包括透過東協緊急應對和評估小組（ERAT）、東協災害緊急物流系統（DELSA）和城市搜救行動（USAR），具體方式取決於緬甸和泰國確定的優先事項。

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聲明地調，東協將團結一心，透過東協人道援助中心（AHA Centre），確保人道援助工作。

緬甸昨天發生芮氏規模8.2地震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城附近，震源深度僅10公里為淺層地震。地震迄今造成逾1000人死亡，另有2000多人受傷。（編輯：韋樞）1140329