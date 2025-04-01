新北率團赴漢諾威工業展 廠商：川普課關稅沒在怕

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（中央社記者林尚縈柏林1日專電）新北市政府率20家企業參加德國漢諾威工業展，面對4月2日川普可能宣布對全球課徵高關稅，廠商多數認為台灣工業產品具高精密度與穩定品質，對關稅「沒在怕」；但也有廠商坦言，若部分關鍵材料被列入清單，確實面臨壓力。

陪同廠商參展的新北市副市長陳純敬受訪時表示，漢諾威工業展自1947年創辦，至今近80年，是全球工業新技術、新產品與跨領域合作的重要平台。

陳純敬指出，新北擁有超過30萬家企業，基礎工業完整，尤其在智慧製造、物聯網等領域具備優勢。市府除推動「產業一條龍」服務與強化工業園區規劃，每年也組團赴海外拓銷，目標是為新北廠商創造實質國際媒合機會。

不同於過去廠商單打獨鬥，新北市這次由市府統籌設立「新北形象館」，整合展區與視覺設計，提升整體曝光。這也是台灣首度由縣市政府率團參加漢諾威工業展。陳純敬表示，能帶領新北企業登上全球指標性工業舞台，感到非常光榮與驕傲。

新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，「團體作戰」不僅有助廠商彼此串聯供應鏈，也提高國際買家對台灣產業群聚的信心。展會期間，廠商之間也出現合作火花。

參展廠商、新北拓銷團團長錡玉色告訴中央社，展覽首日就有廠商因展場交流而互相認識、現場產生合作契機。

錡玉色說：「我們有的做照明、有的做感測器，也有的是做節能減碳的系統整合，才發現其實可以串起來，開發出符合ESG規範的智慧解決方案。這種火花，是平常各做各的時候不可能碰上的。」

川普4月2日擬宣布對全球課徵「對等」關稅，升高關稅壁壘恐對供應鏈造成新一波衝擊。面對潛在挑戰，新北參展廠商多數認為台灣產品具技術門檻與穩定性，即使被列入關稅清單，也能靠品質與供應韌性維持市場競爭力。

錡玉色說，「我們沒在怕，因為知道團結力量大」。她表示，台灣多數工業產品具有高精密度與技術門檻，不屬於依靠低價搶市占的類型。台商之間的供應鏈合作與互補性更是關鍵，即便面臨潛在關稅挑戰，廠商仍有調整空間。

新北市電腦商業同業公會顧問金際遠指出，30、40年前的台北縣即是世界電腦及周邊零件重鎮，供應全球高達80%的出貨量。如今這些留下來的中小企業仍具世界級技術水準，只是平常比較低調。

他認為，川普若再啟動對台關稅，對新北廠商影響有限，因為這些企業多半專注高技術、高穩定性、低替代性的產品，對終端客戶來說並不容易更換。

「漲關稅？那就漲價吧，客戶還是得買。」金際遠指出，即使面對國際變局，台廠反應靈活、品質過硬，且多半掌握自己的市場利基，具備穩健應對關稅挑戰的能力。

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不過也有業者坦言已感受到壓力。昌達精密業務經理陳紹宏表示，鋁是該公司產品的重要材料，鋁材應用廣泛，若遭課稅，成本將明顯上升，對接單與報價策略都將帶來衝擊。

漢諾威工業展是全球最大工業技術展會，今年吸引約3900家廠商參展、13萬名專業買主到場。新北市形象館主打工業零組件、創新材料、工業自動化、5G、AI等亮點產業，這次展期從3月31日至4月4日。後續新北拓銷團也將前往波蘭華沙舉辦實體商談會，延續歐洲行程，拓展國際商機。（編輯：唐聲揚）1140401

新北市組團參加德國漢諾威工業展，拓銷團團長、青暘企業董事長錡玉色受訪時表示，面對美國關稅壓力，廠商具備信心與應變能力。中央社記者林尚縈漢諾威攝 114年4月1日

德國漢諾威工業展「新北形象館」3月31日開幕，新北市電腦商業同業公會顧問金際遠（右）指出，無可被取代的優質廠商不怕關稅壁壘。中央社記者林尚縈漢諾威攝 114年4月1日

新北市參展廠商於漢諾威工業展展示高精密連接器與相關金屬加工零件，有廠商憂心美國川普政府對鋼鋁課高關稅，將大幅提升製造成本與報價。中央社記者林尚縈漢諾威攝 114年4月1日