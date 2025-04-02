川普對等關稅計畫加劇海運混亂風險 業者憂心忡忡
（中央社洛杉磯/柏林/雅典2日綜合外電報導）美國總統川普即將公布的最新「對等關稅」計畫，讓各國海運業者坐立難安；川普升高貿易戰將衝擊運輸需求，各公司無不忙於應對相關影響。
路透社報導，川普（Donald Trump）政府預計今天稍後宣布，向對美國產品課稅的國家徵收對等關稅。川普先前已對來自墨西哥、中國及加拿大的商品，以及鋼鐵與汽車等商品加徵關稅。
瑞士的地中海航運公司（MSC）、丹麥的馬士基集團（Maersk）、法國的達飛航運集團（CMA CGM）、德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）等全球大型貨櫃運輸業者運送成堆貨櫃，裡面裝滿要給沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）和家得寶（Home Depot）等美國客戶的貨品。
海運業每年規模高達約14兆美元，這些公司都是業界巨擘，經手全球約80%貿易量。但這些海運巨頭所倚賴的企業客戶，將受到川普加徵關稅衝擊。
美國零售業領導協會（Retail Industry Leaders Association）國際貿易副總裁哈登（Blake Harden）指出：「實施層層疊加的關稅造成混亂升高。企業沒有足夠的時間、確定性和指引來適應這些改變和確保合規。」
美國報關和貨運承攬公司John S. James Co.高層強生（Kit Johnson）說：「進口商根本沒辦法知道下週的關稅成本。」該公司的客戶包括汽車、化學品、機械、醫療器材和紡織品製造商。
強生發現越來越多客戶選擇以高成本的空運方式，運送通常由海運運輸的汽車和其他商品，以搶在4月2日宣布的關稅生效前進口至美國市場。
除關稅外，海運業者還面臨川普政府另一項更重大潛在威脅，即川普計劃對與中國有關的船舶收取高額的停靠港口費用。
在關稅外又疊加港口費用的前景，已讓許多企業的決策陷入癱瘓。
貨運市場分析平台Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）表示：「當遊戲規則不斷改變，你無法對供應鏈做出重要決策。」（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1140402
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