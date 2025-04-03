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關稅巨潮襲來 密西根台商：美國產業陣痛後迎來復興

2025/4/3 13:48（4/3 14:01 更新）
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對於川普關稅的衝擊，在密西根車業逾20年的創業家蔣序龍（左）認為，走過這段「必要之惡」後，美國本土產業於1、2年後復興機率高。圖為蔣序龍與密西根州長魏美桂。（蔣序龍提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年4月3日
對於川普關稅的衝擊，在密西根車業逾20年的創業家蔣序龍（左）認為，走過這段「必要之惡」後，美國本土產業於1、2年後復興機率高。圖為蔣序龍與密西根州長魏美桂。（蔣序龍提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年4月3日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）有別於民主黨抨擊川普「解放日」關稅將衝擊經濟及藍領，在密西根車業耕耘逾20年的創業家蔣序龍認為，美國產業因應之際將呈現混亂，物價必然推升，但走過這段「必要之惡」後，本土產業於1、2年後復興機率高。

美國總統川普預告多時的對等關稅昨天出爐。他在白宮舉行記者會，宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及「無差別」徵10%的進口貨品關稅，現場除了媒體及內閣官員外，還有多位密西根汽車工人與會。

「中獎」的國家紛紛拋出因應之道，美國國內產業也沒閒著。密西根州亞太裔委員會委員蔣序龍觀察，多年來密西根汽車業的供應鏈越來越廣，擴及北美及東南亞，在關稅大刀下「非常頭痛」。

川普昨天宣布的重大關稅政策還包括，對銷往美國車輛的零配件課徵25%關稅，5月3日前生效。

蔣序龍在產業供應鏈及製造領域有20多年經驗，2日晚間他接受中央社電訪時表示，他已被告知近期不要接洽密西根汽車業，因為這些企業光是因應關稅、調整和轉移生產的問題就無暇顧及其他，每天會開個不停。

蔣序龍指出，這些汽車廠多受惠於「北美自由貿易協定」（North American Free Trade Agreement，NAFTA）的零關稅紅利，但川普一波波關稅影響下，光是要處理從墨西哥及加拿大運入美國的零件細節就忙翻，「人家根本沒時間理你」。

密西根車廠焦頭爛額，蔣序龍也必須為旗下公司聯繫客戶，討論如何消化關稅。此外，美國民眾常逛的零售商如沃爾瑪（Walmart）、達吉特（ Target）及家得寶（Home Depot）等所販售商品絕對因關稅而上漲。

不過，對跨國企業來說，美國市場大到無法忽視。蔣序龍並不悲觀，有信心關稅終將促使業者遷往美國設廠，1、2年之後有極大的機率推動美國本土製造業復興，創造就業機會。

除了眾所周知的台積電對美擴大投資，蔣序龍另以韓國為例，指現代汽車集團日前宣布在美國設廠外還加碼建造鋼鐵廠，就是為了避免鋼鋁從韓國、墨西哥及加拿大輸入所必須面臨的關稅。

蔣序龍指出，業者在美國設廠成為降低長期成本的最可行做法之一，許多國外車廠也可能跟進，這過去或許是很不可思議的事情，如今已成現實。

他樂觀看待美國製造業前景的原因，還包括川普在演講中所提及的投資都是百億美元起跳，而這只是檯面上的企業。其他較中階規模、投資幾億或是幾千萬美元的企業可能也不少。

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他表示，台灣一名上市公司的董事長這幾天才對他說，將加速轉移生產線到美國；對於已在美國設據點的廠商而言，擴大美國廠的投資與生產是上上之道。

至於川普出了關稅重拳，是否將掀起全球貿易戰，蔣序龍說，在川普表示只要敢報復，他就再追加關稅下，貿易戰恐怕很難打起來，「沒有國家敢嘗試」。（編輯：韋樞）1140403

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