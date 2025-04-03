馬克宏急召航空酒類汽車業開會 應對川普關稅風暴

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（中央社記者李若韻巴黎3日專電）因應美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於今天下午4時（台灣晚間10時）緊急召集受影響行業代表於總統府開會，法國總理白胡（Francois Bayrou）與多名部長也會出席。

法國出口美國的商品將面臨最高20%的新關稅威脅，其中以航空業、葡萄酒與白蘭地業者、汽車、製藥與奢侈品產業受影響最深。

首當其衝的是法國航空業，占法國對美出口總額的25%，為經濟受創最重的產業。

根據法新社公布的與會名單，法國航太工業聯盟（GIFAS）負責人、空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）受邀出席。重工業與化學製品方面，包括礦業公司埃赫曼（Eramet）負責人、機械製造商法孚集團（Fives）負責人，以及法國工業協會主席、法國化工聯盟主席皆在名單中。

農業與酒類出口業者也在受邀之列，特別是葡萄酒與烈酒產業。美方曾威脅對法國酒類加徵高達200%的關稅，讓這些產品成為貿易爭端中的敏感對象。與會名單包括農業合作聯盟主席、法國食品工業協會（ANIA）主席，以及法國葡萄酒與烈酒出口商協會（FEVS）代表皮卡爾（Gabriel Picard）。

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汽車、製藥與奢侈品等領域代表也列入名單。汽車產業面臨美方提出的25%額外關稅，成為另一個焦點。出席者包括法國汽車產業平台（PFA）主席夏泰爾（Luc Chatel）。製藥業由法國藥廠賽諾菲（Sanofi）代表出席；奢侈品與化妝品業則由老佛爺百貨總裁、LVMH秘書長、法國美妝企業聯合會（Febea）總代表出席。

根據世界報（Le Monde）報導，美國是法國第4大出口市場，僅次於德國、義大利和比利時。法國每年對美出口總額超過470億歐元（約新台幣1.7兆元），相當於法國國內生產毛額（GDP）的1.6%。（編輯：唐聲揚）1140403