埃及年底將安裝核電反應爐容器 成全球最大核電廠

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（中央社記者施婉清開羅6日專電）埃及與俄羅斯國營核子企業（Rosatom）合作興建埃及首座核能發電廠。Rosatom日前宣布將在11月安裝反應爐容器，準備開始運行核設施，竣工後將成為全球最大核電廠，每年可生產370億度電。

埃及與俄羅斯國營核子企業Rosatom自2015年在埃及展開埃及第一座核能發電廠的建設工作，耗資約250億美元，資金將由莫斯科貸款支付。

此座核電廠位於埃及馬特魯省（Matrouh）的達巴（El Dabaa），占地5平方多公里（12000 fedan），堪稱自亞斯文水壩（Aswan High Dam）工程後，俄羅斯與埃及兩國之間最大的合作案，也是目前非洲地區最大的建設案。

位於埃及南部的亞斯文水壩高111公尺、寬3.6公里，利用尼羅河上游進行水力發電和灌溉。此項重大工程是1950年代初期由蘇聯支持當時埃及總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）所建造。

埃及與俄羅斯國營核子企業Rosatom總經理利哈喬夫（Alexey Likhachev）4日向埃及媒體金字塔報（Al Ahram）表示，達巴核電廠（NPP）計劃在11月安裝反應爐容器。利哈喬夫強調，反應爐容器安裝後，此建案即可從一個建築工地變成一個可運行的核電廠。

去年10月，埃及核電廠管理局對外宣布，由4台發電機組組成的達巴核電廠，已完成第3台發電機組爐心捕集器的安裝工作。利哈喬夫本月4日也同時確認，4台發電機組作業都按計畫順利進行中，每台發電機組容量為1200兆瓦（1兆瓦：100萬瓦）。

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利哈喬夫還補充說，達巴核電廠預計於2030年竣工，屆時將成為世界上地理規模最大的核電廠。

報導稱，電廠建成後每年生產的電力將高達370億度電，可滿足埃及10%的能源需求。（編輯：陳承功）1140406