川普關稅衝擊全球 傳印度不報復、印尼願協商
2025/4/6 23:41
（中央社新德里6日綜合外電報導）印度政府官員不具名指稱，美國總統川普擬對印度進口商品徵收26%對等關稅，印度不打算展開報復，兩國間正就協議進行談判。印尼官員則表示，該國將尋求外交途徑與協商。
路透社報導，這名印度官員指出，莫迪（Narendra Modi）政府研究了川普（Donald Trump）關稅行政命令中一項條款，該條款可能為「採取重大措施改善非互惠貿易安排」的貿易夥伴提供豁免。
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此外，對於川普將向印尼開徵32%對等關稅，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天表示，該國不會報復。
艾朗嘉在聲明中提及，印尼將尋求外交途徑與協商，找到互利的解決方案。（譯者：陳正健）1140406
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