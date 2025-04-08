川普稱美伊將直接談判核問題 伊朗說是間接會談

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時震撼宣布，美國將於12日開始與伊朗就其核計畫展開高層級的直接談判。

法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室表示，他希望與德黑蘭達成協議，同時警告說，如果談判不成功，伊朗將面臨「巨大危險」。

不久後，德黑蘭方面證實雙方12日將在阿曼（Oman）舉行談判，但強調是「間接」會談。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X說：「伊朗和美國12日將在阿曼舉行間接的高層級會談。」

他說：「這既是一次機會，也是一場考驗…而球在美國手中。」

川普並未透露會談將在何處舉行，但堅稱不會有代理人參與，且將以「幾乎是最高層級」來舉行。

伊朗昨天才拒絕就有關其核計畫的新協議進行直接談判，還說這個構想毫無意義，川普今天就發布這項令人震驚的消息。新協議目的在於遏止伊朗發展核計畫。

川普在2018年第一個總統任期內，片面宣布美國退出與伊朗的核協議；各界普遍猜測，若雙方此次無法達成新協議，以色列可能會在美國助攻下襲擊伊朗設施。

儘管雙方已安排談判，川普仍向德黑蘭發出嚴厲警告。

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他說：「我認為，如果與伊朗的會談不成功，伊朗將面臨巨大危險，我不想這麼說，巨大的危險，因為他們不能擁有核武。」

此外，官員表示，俄羅斯、中國和伊朗明天將在莫斯科（Moscow）就伊朗核問題進行磋商。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140408