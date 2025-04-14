川普健檢結果 白宮醫生：完全適合履行最高統帥職責

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（中央社佛羅里達州西棕櫚灘13日綜合外電報導）白宮公布美國總統川普的健康檢查結果，他的醫生表示，川普「完全適合」履行最高統帥職責。

美聯社報導，他的醫生、海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）將如此結果歸功於78歲川普「積極的生活方式」，並且表示這對川普身體健康「繼續作出顯著貢獻」。

川普將於6月14日滿79歲。

巴巴貝拉在今天公布的報告摘要中表示，川普「完全適合履行最高統帥和國家元首的職責」。

這項檢查結果顯示，川普比上個總統任期內於2020年進行上次健檢時減重20磅（約9.07公斤），從244磅減為現在的224磅（約101.6公斤）。

這項健檢摘要指出，川普雙眼都動過白內障手術。報告內容沒有提到手術日期。

根據這份報告，川普去年7月進行大腸鏡檢查時發現稱為憩室症的良性息肉。這是隨著年齡增長，腸道肌肉壁變薄或弱化的常見情況。雖然這有發炎的可能，但是大多數人不會遭遇任何問題。

巴巴貝拉寫道，川普健康狀況依然「極佳」，心臟、肺、神經及總體功能「強健」。

醫生指出，出席多場會議、公開活動、會見媒體以及「經常在高爾夫球賽中勝出」，是川普的日常。

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在藥物幫助之下，川普的膽固醇水平也隨著時間而有所改善。

根據這次檢查結果，他的靜止心率為每分鐘62下，血壓為收縮壓128、舒張壓74。川普也會服用阿斯匹靈，這可降低心臟病發作和中風的風險。（譯者：何宏儒）1140414