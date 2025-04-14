加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

小飛機衝出日本中部機場跑道 無人傷亡

2025/4/14 11:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）1架小型噴射機昨晚10時左右降落在日本愛知縣常滑市的中部機場後，衝出跑道，導致跑道一度關閉逾3小時，所幸這架飛機並未失火，機內2人也無恙。

「讀賣新聞」報導，日本政府國土交通省（簡稱國交省）大阪航空局中部機場事務所說明，這架事故機從千葉縣的成田機場出發。這起事件無人傷亡，也未生發火災。

經營中部機場的中部國際機場公司指出，這起事件發生後，唯一的跑道關閉到今晨1時30分左右。而這起事件也導致6架日本國內線班機轉降其他機場，1班國際線班機取消，另有1班國際線班機延誤起飛。

另外，這起事件也造成今天部分班機取消，包含4架原定在中部機場起飛的日本國內線班機，以及1班原定在中部機場降落的國際線飛機。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中部日本放送（CBC）報導，這架事故機著陸後滑出跑道，後來停在跑道外的草叢。

國交省認為這起事件屬於重大事件，未來將派遣調查官調查詳細原因。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1140414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：