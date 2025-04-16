加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
四通橋事件又現 成都天橋掛出「民主才是方向」布條
首頁 / 國際

波蘭外長痛批蒲亭空襲蘇梅 羞辱美國和平意圖

2025/4/16 07:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙15日專電）波蘭外交部長西科爾斯基譴責俄羅斯總統蒲亭在烏克蘭蘇梅（Sumy）發動致命空襲，是對美國總統川普和平提議的「公開嘲弄」。他警告，蒲亭無意妥協，波蘭將聯手北約與歐盟強化支持烏克蘭，以對抗俄羅斯挑釁。

俄羅斯14日以無人機與飛彈攻擊蘇梅，摧毀住宅樓房與基礎設施，造成包括兩名兒童在內，共8人死亡，數十人受傷。

根據波蘭網路媒體（Wirtualna Polska）報導，西科爾斯基（Radosław Sikorski）在記者會上表示：「蒲亭（Vladimir Putin）用炸彈回應了川普的和平提議，這是對美國善意的公開羞辱」。他強調：「任何幻想蒲亭會輕易妥協的想法都應被這次襲擊打破。」

烏克蘭總統澤連斯基（Wołodymyr Zełenski）譴責此次襲擊為「蓄意恐怖行為」，並呼籲西方國家提供更多防空武器。他表示，俄羅斯試圖通過攻擊平民目標，削弱烏克蘭的抵抗意志。澤連斯基說：「蘇梅的每一個受害者都在提醒我們，俄羅斯的侵略不會停止。」

西科爾斯基重申：「蒲亭只尊重力量（strength），我們必須讓他明白侵略有代價。」他更批評俄羅斯針對平民的目的，是在摧毀烏克蘭的生存意志，而非侵佔領土而已。波蘭將與歐盟合作，向蘇梅提供緊急援助。

google news透過 Google News追蹤中央社

俄羅斯國防部則聲稱是針對「軍事基礎設施」進行攻擊，否認傷害平民。

波蘭網路媒體報導，俄烏戰爭已進入第3年，蘇梅襲擊顯示衝突遠未平息。波蘭與國際社會正面臨如何應對俄羅斯持續侵略的挑戰，同時需警惕蒲亭利用外交空隙，製造更多危機。（編輯：韋樞）1140416

#川普
#空襲
#烏克蘭
#蒲亭
#波蘭
#歐盟
蒲亭
川普：俄烏爆發戰爭 蒲亭、拜登和澤倫斯基都要負責俄飛彈襲烏克蘭蘇米釀34死 莫斯科稱擊中烏軍會議
川普
歐盟與美關稅談判 期待框定範圍進入「有意義層次」華爾街日報：美下輪優先與英澳日韓印磋商貿易協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：