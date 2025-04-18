路透：英特爾執行長精簡領導層 任命新AI主管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山18日綜合外電報導）根據路透社看到的備忘錄內容，英特爾（Intel）新執行長陳立武著手精簡領導階層，其中重要的晶片部門將直接向他報告，同時拔擢主管掌人工智慧（AI）部門。

根據備忘錄，英特爾宣布拔擢網路晶片主管卡蒂（Sachin Katti）出任技術長，並擔任AI部門主管。

陳立武3月接下英特爾執行長一職，這是他上任以來首次重大人事異動。

英特爾的數據中心、AI晶片部門，以及個人電腦（PC）晶片部門都將直接向陳立武報告。

這些部門過去都向霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）報告；霍特豪斯目前仍擔任產品長，他的職務範圍將擴大至新領域。

陳立武寫道：「我想和工程師與產品團隊一起捲起袖子開始行動，以便了解什麼是加強我們的解決方案所需要的東西。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據備忘錄，卡蒂將取代即將退休的拉文德（Greg Lavender）成為新技術長；卡蒂現在也是史丹佛大學教授。

陳立武也在備忘錄中寫到，英特爾正在尋找負責應對政府事務的主管，「鑒於錯綜複雜的全球環境，政府事務格外重要」；這名新主管也將直接向陳立武報告。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140418