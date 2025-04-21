土耳其禁止計畫性剖腹產 醫學正當理由除外

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（中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導）土耳其衛生部透過官方公報發布新規定，禁止所有私立醫療機構在欠缺醫學正當理由的情況下進計畫性剖腹產手術。

4月19日發布的政府公報概述管理私人醫療機構的新規定，其中寫道：「計畫性剖腹產手術不得在醫療中心進行」。消息一出就成為隔日的頭條新聞。

法新社報導，先前在土耳其，女性分娩方式議題曾引發激烈爭論。如今政府頒布最新禁令，再度引起反對派政治人物和人權組織的強烈反應。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一直大力推動女性自然分娩。

根據2021年的最新數據，土耳其是經濟合作暨發展組織（OECD）38個成員國中，剖腹產率最高的國家。根據非營利組織「世界人口綜述」（World Population Review），當年度每1000個活產嬰兒中，就有584個是剖腹產。

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今年1月，艾爾段宣布2025年為「家庭年」，以解決國內生育率下降問題。2023年，土耳其每名育齡婦女平均生育數量降至1.51人的歷史新低。艾爾段曾多次建議，女性應至少生育3個孩子。

艾爾段上週表示，土國生育率和人口成長率已引起人們的擔憂，國內人口下降的問題「比戰爭更具威脅性」。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1140421