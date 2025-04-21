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加大選倒數 保守黨落後自由黨重返執政希望似消退

2025/4/21 16:25
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（中央社蒙特婁20日綜合外電報導）加拿大大選倒數一週，保守黨重返執政的希望似乎正在消退。民調顯示，選民認為自由黨可以更有力地制衡美國總統川普。

法新社報導，川普的貿易戰威脅到數萬個加拿大工作，而他要讓加拿大這個北方鄰國成為美國第51州的言論，讓保守黨曾經有望獲勝的選戰頓時翻盤。

自由黨黨魁兼總理卡尼（Mark Carney）表示，他曾領導加拿大和英國這兩個七大工業國集團（G7）經濟體的中央銀行，因此是帶領加拿大度過川普經濟風暴的理想人選。

卡尼上月取代不受歡迎的杜魯道（Justin Trudeau）擔任總理。

跡象顯示，選民對於4月28日投票前的競選活動相當熱衷。

上週電視辯論收視率高於過去選舉，而18日提前投票開始的第一天，就有近200萬人投下神聖一票。根據加拿大選舉局（Elections Canada），這是空前數字。

博內芬特（Christine Bonenfant）在蒙特婁投完票之後告訴法新社，她支持自由黨，因為就她看來，自由黨「最能對抗川普」並恢復「平靜」。

這位退休人士表示，希望這次「重要」選舉的投票率衝高。

加拿大即將卸任的國會有5個政黨占有席位，但民調顯示，本次選舉自由黨和保守黨占優勢，其他政黨的影響力相對較小。

在這場以如何因應最近懷有敵意的超級大國鄰國為主軸的選戰中，左翼新民主黨（NDP）、魁北克分離主義政黨「魁人政團」（Bloc Quebecois）以及綠黨（Green Party）苦苦掙扎。

保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）以杜魯道的嚴厲批評者之姿贏得廣泛支持，但杜魯道的離職、川普的威脅加上卡尼的資歷，讓這位保守黨領袖處於不利局面。

民調持續顯示，選民認為，60歲的卡尼最適合帶領加拿大度過與美國的貿易戰。

根據加拿大廣播公司（CBC）民調彙整數據，1月6日，也就是杜魯道宣布辭職當天，自由黨支持率落後保守黨24個百分點。

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但截至今天，加拿大廣播公司民調顯示，自由黨支持率43.3%，保守黨支持率38.4%，顯示「卡尼取代杜魯道」已經改變了選情。

但雙方差距還是很小，選情仍有可能朝保守黨傾斜。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140421

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