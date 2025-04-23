蒲亭贈畫川普 俄畫家：鮮血、傷痕和勇氣是創作要素

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭3月送了一幅肖像畫給美國總統川普，據稱讓川普深受感動。繪製這幅畫作的俄羅斯畫家薩夫羅諾夫接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，揭露他的創作理念。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）上月造訪莫斯科時，俄方請他將一幅畫作轉交給川普。魏科夫接受右翼Podcast主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時說，這是由「俄羅斯頂尖藝術家」創作的一幅「美麗肖像畫」。

魏科夫還說，這份禮物「明顯感動了川普」。這幅肖像畫直到近日才曝光。

克里姆林宮委託創作這幅肖像畫的薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）接受CNN專訪，獨家展示這幅肖像畫。

這幅畫作描繪2024年7月賓州巴特勒（Butler）造勢大會的暗殺未遂案案發後，受傷的川普在舞台上高舉拳頭的模樣。克里姆林宮向CNN證實，這幅畫作出自俄羅斯最著名藝術家之一薩夫羅諾夫之手，但未回應其他置評要求。

薩夫羅諾夫在莫斯科受訪時說：「對我來說，呈現他的鮮血、傷痕以及他在遇刺時展現出的勇氣是很重要的。他沒有崩潰或害怕，反而舉起手臂象徵自己與美國同在，並將帶領美國重返應有的地位。」

川普高舉右拳、臉部濺血的畫面張力十足，成了他總統選戰中的力量象徵。

薩夫羅諾夫對繪製世界領袖肖像並不陌生，生涯曾為數十位全球重要人物作畫，包括已故教宗方濟各（Pope Francis）、印度總統莫迪（Narendra Modi），以及北韓領導人金正恩。

至於川普這幅畫，薩夫羅諾夫表示，拜訪他的人「說他們希望我畫出自己眼中的」川普。他說自己最初不知道這些「訪客」是誰，說「有些客戶不會說得太詳細」，但他懷疑可能是克里姆林宮。

薩夫羅諾夫說：「當我開始作畫，我意識到這可能讓我們兩國關係更加緊密，因此決定不收任何費用，因為我猜到了這幅畫的用途。」

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後來，蒲亭（Vladimir Putin）親自聯繫他，並告訴他，這幅畫對於改善俄美關係至關重要。

據報導，蒲亭贈送給川普的這幅肖像畫，與目前懸掛在白宮大廳的畫像類似。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140423