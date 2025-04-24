紐時指美禁官員參加越戰紀念活動 越南外交部無所悉

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）有美國媒體報導，川普政府禁止美方官員參加越南即將舉行的越戰結束50週年相關活動。越南外交部發言人范秋姮今天表示，不知道這項報導的正確性，但強調越南的勝利是「良知與正義的勝利」。

今年4月30日是越戰結束50週年。紐約時報22日報導指出，美國總統川普（Donald Trump）指示駐越高階外交官，包括美國駐越南大使納柏（Marc Knapper）及美方官員等，不得出席越南紀念越戰結束50週年相關活動。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）面對民越報（Dan Viet）詢問時表示，越南未獲知關於這項報導的正確性；她接著說：「4月30日的勝利是良知與正義的勝利，終結越南人民及無數美國家庭的痛苦。」

范秋姮指出，過去多年來，越南與美國人民共同努力，促進雙邊關係發展至今日成果。「紀念4月30日的活動，是為了弘揚寬恕、和平、和解與修復的永恆價值，體現放下過去、邁向未來的精神。」

范秋姮表示，越美從昔日的敵對關係開始，到了1995年建立外交關係、2013年成為全面夥伴，最近更進一步升級為「致力於和平與永續發展的全面戰略夥伴關係」。

她強調，越美雙邊關係持續深化，符合兩國人民共同利益與期望，也有助區域與全球的和平穩定與合作發展。

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范秋姮並在今天的記者會上指出，中國、寮國、柬埔寨將參加越戰結束50週年的閱兵遊行。她強調，這不僅是越南人民的重要歷史事件，對曾在民族獨立鬥爭中支持越南的國際友人而言，也具有深遠意義。

她表示，中國、寮國與柬埔寨是與越南有著傳統友好關係的鄰國。越南對寮國、柬埔寨與中國參與閱兵遊行表示歡迎，這體現出越南與這些國家日益緊密的友好合作關係。（編輯：陳妍君）1140424