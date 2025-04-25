美國防部再傳異動 赫格塞斯幕僚長卡斯伯離職

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國防部1名高級官員今天表示，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）即將離職，這是五角大廈領導階層近期人事異動最新一例。

法新社報導，這名高級官員表示：「卡斯伯將繼續擔任川普總統的特別政府雇員（SGE），負責國防部特殊專案」。他也補充說：「赫格塞斯部長感謝他（卡斯伯）持續的領導與促進美國優先政治議程所做的工作。」

卡斯伯的離職是五角大廈重要職缺異動的最新一例，這其中包括傳與卡斯伯發生衝突的3名官員，他們上週因洩密事件接受調查而遭停職。

遭停職的前高級顧問塞爾尼克 (Darin Selnick)、卡德威（Dan Caldwell）與卡洛爾 (Colin Carroll) 20日發布共同聲明反擊，聲明中稱五角大廈官員「對我們的人格進行了毫無根據的抹黑攻擊」。

他們3人在社群媒體發布的聯合聲明中表示：「目前，我們仍未被告知究竟因何被調查，以及調查是否仍在進行中，或者是否真的有所謂的『洩密』調查。」

前五角大廈新聞秘書尤約特（John Ullyot）20日也嚴詞批評，稱「五角大廈一個月來極度混亂」。

尤約特寫道：「川普總統對高層官員的問責態度一向強硬。有鑑於此，很難想像國防部長赫格塞斯還會繼續留任。」

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這波人事異動正值赫格塞斯面臨新醜聞之際，據傳他使用加密通訊軟體Signal討論美國對葉門的攻擊，但對象是妻子或其它非相關人士。

白宮迄今仍力挺赫格塞斯，就在幾週前，報導稱赫格塞斯還在另一次於Signal的聊天中分享有關攻擊葉門叛軍青年運動（Houthis）的細節，且誤將一名記者加入群組。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140425