美伊核談卡在濃縮鈾來源 雙方5/3續談

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（中央社阿曼首都馬斯開特27日綜合外電報導）美國與伊朗26日完成第3輪核子談判，雖以分歧難解收場，但雙方同意5月3日繼續會談。美國稱核燃料改採進口就同意伊朗保有核計畫，但伊朗堅持濃縮鈾需自主。

美國Axios新聞網報導，26日在阿曼首都馬斯開特的美伊第3輪核談判，是雙方首次深入觸及核心細節，特別是美國希望對伊朗核子計畫所施加的限制內容及伊朗希望美國解除制裁。

美伊26日的會談，除雙方工作層級談判團隊間的磋商外，雙方首席談判代表—美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）也進行會談。

美方高層表示，第3輪雙方會談4小時，期間包含兩國人員直接與間接接觸。預計5月3日的下一輪會談將在歐洲舉行。

華爾街日報指出，26日第3輪會談雙方卡在伊朗能否繼續濃縮鈾。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在26日的會談前表示，只要使用進口核燃料，伊朗就可以保有民用核能項目。美國這樣安排意在阻斷德黑蘭製造核武的途徑。

然而伊朗向來堅稱核子計畫是和平用途，且長年對依賴外部核燃料抱持抗拒，堅持擁有自行濃縮鈾的權利。濃縮鈾自主將可讓伊朗保有主動，既可自行取得核能發電燃料，也不會失去掌握製造核武的關鍵。

雙方其他歧見還包括川普政府要求協議也應對伊朗的飛彈計畫設限。

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歐巴馬政府當年為替2015年達成的核子協議鋪路，同意讓伊朗繼續自行濃縮鈾。當時協議允許德黑蘭生產濃縮至3.67%的鈾供民用，並保有日後再提高濃度的能力。

在川普第一任片面撕毀伊朗核協議後，伊朗就加快核子計畫，目前已生產出濃度達60%的高濃縮鈾，成為世界唯一未擁有核武卻生產此等濃縮鈾的國家。濃縮鈾達60%後，可以很快就做到武器級的90%濃度。（譯者：陳亦偉）1140428