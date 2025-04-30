美伊第4輪核談判5/3登場 伊朗將先會晤英法德代表

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（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，伊朗和美國將於5月3日在羅馬針對伊朗核計畫舉行第4輪談判。在此之前，伊朗將先會見來自英國、法國和德國的代表。

針對伊朗核計畫協議，這兩個宿敵已舉行3輪談判。西方認為該計畫的目的是發展核武，但德黑蘭否認。

美伊談判從4月12日開始，由阿曼斡旋，是雙方多年來最高層級的接觸。

阿拉奇在今天內閣會議後說：「下一輪談判將在羅馬舉行。」

阿拉奇說，伊朗官員還將在5月2日會見來自英國、法國和德國的代表，這些國家都是2015年核協議的締約方。

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2015年核協議要求解除制裁，以換取伊朗限制核活動，但在美國總統川普的第1個任期內，華盛頓於2018年退出核協議，導致協議破裂。

川普在3月致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）敦促談判，並警告說，如果伊朗拒絕，可能會採取軍事行動。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1140430