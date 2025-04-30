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韓國大邱野火復燃 當局投入夜間灌救工作

2025/4/30 20:20（4/30 20:49 更新）
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韓國大邱北區函芝山日前發生森林火災，一度受到控制的火勢30日再度復燃蔓延。（韓聯社）
韓國大邱北區函芝山日前發生森林火災，一度受到控制的火勢30日再度復燃蔓延。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國大邱北區函芝山日前發生森林火災，一度受到控制的火勢今天再度復燃蔓延，韓國消防廳發布國家動員令投入大量人、物力灌救，入夜後仍持續以人力投入夜間灌救工作。

韓國大邱北區函芝山一帶28日發生森林大火，經過23小時控制住主要火勢，但受到強風影響，29日晚間出現復燃跡象的函芝山火勢今天再次蔓延。當地政府也發布緊急災難簡訊，要求居民前往鄰近指定地點避難。

山林當局表示，復燃的火勢在民宅密集的西邊洞鄰近山區形成2.2公里長的火線，消防廳在下午5時47分左右發布國家動員令，投入41架消防直昇機、190多名人員展開灌救工作，希望在日落前控制住火勢。

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因為火勢蔓延，這次函芝山野火影響面積從原本統計的260公頃擴大至295公頃。當局表示，大部分火勢已經在白天的灌救作業獲得相當控制，現在在影響區域內的北、東部產生較多濃煙。

目前為止投入的43架消防直升機在入夜後已經撤離，現在主要以地上人力處理餘火。（編輯：高照芬）1140430

#北區
#森林火災
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