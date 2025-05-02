南海爭議升溫 菲律賓遭上萬網軍帳號攻擊

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（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）菲律賓與中國之間的南海爭議持續升溫，菲律賓海岸防衛隊官員今天表示，在社群平台有上萬個網軍帳號攻擊菲律賓的南海立場。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在一場座談會上說，菲律賓於2023年開始採南海「透明化」策略，將中國在南海的所作所為公諸於世，當時網上就出現1000多個抨擊菲律賓南海立場的惡意帳號。

塔瑞耶拉補充，如今相關網軍帳號已暴增10倍，破1萬個，它們分3個層次運作，發起、散播以及轉貼。

他說，有些留言指稱菲律賓的南海主張沒有法律依據，有的說菲律賓是南海麻煩製造者，有的則稱美國是南海爭議的煽動者；有些留言也會抨擊捍衛南海主權的菲律賓官員。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享200海里專屬經濟區的資源，雙方主張的海域有所重疊，爭端不斷。

為此，雙方船艦不時在南海爭議海域碰撞，兩國人員不久前先後登上鐵線礁，亮國旗宣示主權。

塔瑞耶拉並未提及這些惡意帳號來自何方，但菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）4月25日曾在參議院聽證會上說，中國大使館聘雇一家菲律賓行銷公司，透過網軍散播親北京言論，並攻擊守護南海主權的菲律賓官員。

杜連迪諾當時出示了這家行銷公司與中國大使館之間的合約，以及中國大使館付給該公司的一張支票。

該公司今天發表聲明，否認與中國大使館簽有網軍合約，但坦承有收取中國大使館的支票，提供合法服務。

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另一方面，菲律賓國家警署（PNP）今天與多個部會成立「聯合打擊假新聞行動委員會」（JAFNAC），制止假新聞或假訊息散播，並切斷假新聞的金源。

菲律賓國家警署說，這支委員會將透過法律、科技以及民眾教育等手段，打擊假新聞。（編輯：田瑞華）1140502