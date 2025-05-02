澳洲卡車沿路撒落尖銳金屬碎片 害數百車輛受損

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲一輛卡車當地時間今天上午在最繁忙公路之一不慎撒落750公斤重的尖銳金屬碎片，迫使入城方向關閉車道，數以百計車輛受損，造成交通大亂。

路透社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方表示，這起事故於凌晨發生在M1太平洋高速公路（M1 Pacific Motorway）上，造成300多輛汽車輪胎受損。

緊急服務部門清理碎片、使用磁鐵致力「清理公路」之際，雪梨北區貨運和通勤路線的M1持續部分關閉。

新南威爾斯州公路巡警指揮官柯林斯（Howard Collins）說，還需要「幾個小時」這條高速公路才能重新開放。

他在記者會中說：「不僅得派出道路清掃車或派人拿著掃把清掃，我們正在使用一些磁性裝置，以移除嵌入公路本身的金屬。這需要很長的時間。」

柯林斯表示，這部卡車行駛30多公里後才發現撒落金屬碎片。

他說：「已有大約300輛車受到影響，也許更多，根據我們目前所知，有700多公斤、也許甚至有750公斤金屬碎片從卡車後部掉落，這些金屬碎片撒落了30幾公里。」

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警方表示，卡車司機為46歲男子，正在配合調查。

肇事卡車所屬拖運公司NJ Ashton對事故道歉，表示正在協助清理工作。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140502