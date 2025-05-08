駐韓代表梁光中投書韓媒 籲支持台灣參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）世界衛生大會（WHA）19日將登場，韓國媒體亞洲經濟今天刊出駐韓代表梁光中投書，呼籲各界支持台灣參與WHA，與國際社會攜手共創無國界的健康未來。

梁光中提到，韓國外交部長趙兌烈、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外務大臣岩屋毅今年2月15日在德國慕尼黑舉行會談，三國發表聯合聲明表示，「支持台灣有意義地適當參與國際組織」。

他強調，台灣始終積極參與全球衛生事務，並致力於支持全球衛生體系，包括在COVID-19期間，於防疫物資、技術和經驗分享中發揮關鍵作用，成為世界各國可靠的合作夥伴；台灣健保的經驗也可為全球提供寶貴的借鑑。

梁光中說，在這個瞬息萬變的時代，健康挑戰跨越國界，全球合作已成為應對各種健康危機的關鍵。但因中國不斷扭曲聯大第2758號及世界衛生大會第WHA25.1號兩決議，使得台灣無法參與世界衛生組織（WHO）。

值得注意的是，這兩項決議並未提及台灣或台灣為中國的一部分，也未賦予中華人民共和國在WHO代表台灣的權利。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁光中指出，台灣未來將繼續與各國分享全民健康保險、財務管理與數位健康等領域的成功實踐，助力更多國家實現WHO揭示的全球健康覆蓋目標。

也希望各方正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻，敦促WHO應採取更開放的態度和彈性，秉持專業及包容的原則，主動並務實地邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括協商中的WHO大流行病協定。（編輯：韋樞）1140508