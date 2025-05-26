關稅大計 川普：目的在推美製戰車而非國產T恤

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（中央社紐澤西州摩里斯鎮25日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他的關稅政策目的是在促進在境內打造戰車和科技產品，而非製作球鞋和T恤。

路透社報導，川普在紐澤西州登上總統座機空軍一號前對媒體表示，他同意財政部長貝森特（Scott Bessent）4月29日的一席話，也就是美國不見得需要「蓬勃發展的紡織業」。貝森特這句話引發全國紡織協會組織（National Council of Textile Organizations）批評。

川普說：「我們不是尋求生產球鞋和T恤。我們想生產軍事裝備。我們想做大事，想用電腦做人工智慧（AI）。」

他說：「老實說，我計劃的不是做T恤，也不是做襪子。我們這方面在其他地點也能做得很好。我們想做的是晶片、電腦和很多其他東西，還有戰車和船艦。」

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川普一連串關稅措施已打亂全球市場。他本月23日再次揚言將於6月1日起對歐洲聯盟商品徵收50%關稅；他同時警告蘋果公司（Apple），凡是在美國銷售卻不是在美國本土製造的iPhone，可能被課徵25%關稅。

不過，川普今天證實，為了繼續協商貿易，他已同意把對歐盟課徵50%關稅的期限從6月1日延後至7月9日。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140526