巴西農業高度依賴中國 專家籲戰略自主和國際韌性

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）美中貿易局勢緊張，巴西作為戰略食品供應國的角色在全球舞台上日益重要，中國成為巴西農產品出口主要目的地，但分析師警告，巴西不應過度依賴中國市場。

根據巴西工商服務發展部的農業數據顯示，2024年中國鞏固作為巴西農產品出口主要目的地的地位，大豆、牛肉和棉花等產品採購都處於領先地位。巴西73.4%的大豆出口銷往中國市場，貿易額超過315億美元（約新台幣9400億元）。

巴西農業分析師喬迪（Felipe Jordy）表示，中國無疑是巴西農業的主要貿易夥伴，但這種集中造成結構性的脆弱，巴西需要開發新的市場和自主政策以平衡農業貿易。

巴西政府數據顯示，大豆約占巴西2024年出口總額的15%，甚至超過鐵礦石和石油。中國吸收了巴西73%以上的大豆產量，並繼續參與購買其衍生品，鞏固其作為巴西農業綜合企業戰略夥伴的地位。

此外，玉米也受到重視，在巴西出口量產品中居第2位，約4000萬噸，創造超過100億美元收入。儘管目前中國僅占巴西玉米出口的6%，但在美中貿易爭端下，可能為巴西擴大參與中國市場空間。

牛肉在2024年也有顯著表現，巴西出口220多萬噸，創造100億美元收入，其中59%運往中國；中國還購買19%的巴西豬肉和10%的雞肉。

巴西棉花出口也超越美國，90%的出口產品有原產地認證，中國收購了巴西銷售的1/3非粗梳或精梳棉花，價值17億美元。

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在農業生產投入部門，巴西對中國也有一定程度的依賴，2024年中國是巴西第2大肥料供應國，出口額為21億美元。巴西消費的農藥中，100%的草銨膦和百菌清，以及85%的草甘膦和78%的丙胺磷都來自中國。

喬迪表示，儘管巴西與中國的商業合作帶來收益，但集中程度令人擔憂，地緣政治變化、貿易壁壘或健康危機都會直接影響農業部門的收入；穩固的夥伴關係並不意味著絕對的依賴，巴西農業綜合企業的未來需要戰略自主和國際韌性。（編輯：唐聲揚）1140527