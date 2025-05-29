實境秀夫妻涉詐欺逃稅入獄 獲川普特赦

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（中央社佛州彭薩科拉28日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署針對實境秀明星夫妻檔茱莉和塔德‧克利斯里（Julie and Todd Chrisley）的赦免令，這對夫妻3年前因詐騙銀行和逃稅罪名被判聯邦監禁。

美聯社報導，川普的赦免為這對因實境秀「克利斯里最懂」（Chrisley Knows Best）走紅的塔德‧克利斯里（Todd Chrisley）與茱莉（Julie Chrisley）獲釋鋪路。

夫妻倆律師的發言人夏沛（Shannen Sharpe）表示，克利斯里當晚從彭薩科拉（Pensacola）安全等級最低的監獄獲釋，茱莉則離開了肯塔基州列星頓（Lexington）的監獄。

克利斯里的女兒沙凡娜（Savannah）稍早在佛州監獄外等待父親時告訴記者，「我們只想回家。我們想團聚」，還說她的弟弟在肯塔基接母親。

「我的父母過去兩年半沒有說過話，沒有聽到對方的聲音，也沒有見過對方。」

克利斯里一家在節目中呈現關係緊密、生活奢華的形象，在2022年的審判中，檢察官表示，克利斯里夫婦詐騙銀行貸款數百萬美元，並向稅務機關隱瞞收入，之後大肆揮霍於豪車、名牌服裝、房地產和旅行。

川普昨天宣布有意赦免這對夫婦，他說：「據我所知，這對名人夫婦受到了相當嚴厲的對待。」這是也曾為實境秀明星的川普赦免名人朋友、支持者、金主和前工作人員的另一例。

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沙凡娜一直是川普的堅定支持者，去年夏天她在共和黨全國代表大會（Republican National Convention）演講中支持川普參選。儘管她抱怨針對其父母的案件是出於政治動機，他們2019年遭到川普任命的聯邦檢察官帕克（Byung J.「 BJay」Pak）告發。

沙凡娜表示，審查她父母案件的川普政府官員「看到了腐敗」。她告訴記者，總統親自致電傳達赦免的消息，當川普突然打電話來的時候，她正在商店買東西。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140529