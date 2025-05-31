美國台灣傳統週 台體大訪團舞蹈表演展多元文化魅力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）僑委會休士頓僑教中心表示，美國台灣傳統週美加東團昨天於休士頓僑教中心演出，由國立台灣體育運動大學組成的文化訪問團以創新藝術形式結合舞蹈、音樂、戲劇與歌唱，展現台灣多元文化魅力。

僑務委員會「2025美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」文化訪問團的美加東團由國立台灣體育運動大學籌組，近期赴美、加多個城市演出，最後一站為美國德州休士頓。

休士頓僑教中心今天發布新聞稿表示，美加東團昨天在休士頓僑教中心演出，吸引當地政界、僑界等近500人到場觀看，盼藉由充滿台灣風情的舞蹈表演，促進美國主流社會對台灣多元文化的認識。

新聞稿指出，國立台灣體育運動大學當晚帶來「魅力台灣」表演，以創新藝術形式結合舞蹈、音樂、戲劇與歌唱，描繪台灣島嶼風情、多元族群文化與當代生活樣貌。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總長82分鐘的演出內容融入原住民、客家及閩南文化元素，包括展現太平洋詩意景致的「太平洋的風」、充滿客家辦桌婚宴氛圍的「食尚玩家」，以及融合流行音樂與青春氣息的「Honey Honey Oh Honey!」等主題。

駐休士頓辦事處處長蕭伊芳表示，希望透過表演促進對台灣文化的了解，並重溫早期台灣人民勇敢無畏的美好時光。（編輯：周永捷）1140531