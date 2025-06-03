川普：若與伊朗達核協議 不允許鈾濃縮活動

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，在與伊朗的任何核協議中，他都將排除允許伊朗進行鈾濃縮的可能性；與此同時，德黑蘭辯稱，他們發展核計畫是出於「和平」目的，是為取得發電的燃料。

美國與伊朗自4月以來已舉行5輪會談，其中鈾濃縮一直是關鍵的爭議點。新回合談判尋求達成一項新協議，以取代伊朗過去和幾個大國簽署的核協議；美國總統川普（Donald Trump）在2018年第1次總統任期間就退出那項協議。

法新社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「在我們可能達成的協議中，我們不允許任何鈾濃縮活動！」此前，新聞網站Axios報導，華府方面的提議將允許德黑蘭濃縮一些核燃料。

Axios網站表示，華府上月31日向德黑蘭提出的最新方案，將允許在伊朗本土進行有限的低濃度鈾濃縮。

伊朗堅稱，伊朗對核計畫「毫無隱瞞」。

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伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在開羅（Cairo）會見聯合國監督機構國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）時表示：「如果目標是要剝奪伊朗的和平活動，那麼肯定不會達成任何協議。」

一份外洩的報告顯示，德黑蘭已加強鈾濃縮活動後，葛羅西今天呼籲伊朗應提高透明度。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140603