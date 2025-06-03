加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場》韓國大選李在明出口民調大勝金文洙 選情中心爆歡呼
首頁 / 國際

美國「金穹」飛彈防禦系統計畫 日本考慮合作

2025/6/3 21:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京3日專電）美國政府5月揭櫫的「金穹」飛彈防禦系統計畫，日本政府考慮與美國合作推動此計畫。日本首相石破茂與美國總統川普5月舉行電話會談時言及推動此計畫，美日擬合作開發用於攔截飛彈系統的尖端技術的研發及裝備品等。

日本經濟新聞報導，以色列有對空防禦系統「鐵穹」（Iron Dome），美國川普政府則是提出「金穹」（golden dome）飛彈防禦構想。

美國為了守護本土，避免遭受來自他國的彈道飛彈攻擊，將在太空設置裝置，監測彈道飛彈的動向。將更新既有的飛彈防禦網，與新世代技術做搭配。

川普希望在總統任內2029年1月為止之前能開始運用「金穹」飛彈防禦系統，今年1月公布有關「金穹」的總統令明載將與同盟國進行飛彈防禦技術的開發合作等。

報導說，日本對川普所提出的「金穹」飛彈防禦系統計畫提供合作，很可能在日美關稅談判時成為日方的籌碼。因為有關國防裝備品的合作也是日美關稅談判的材料。身為美國同盟國的日本希望藉由宣傳日本在安全保障方面有所貢獻，能讓川普做出讓步。

「金穹」計畫是美國與同盟國共同對付中國、俄羅斯、北韓的計畫。中俄正開發多彈頭的彈道飛彈、可機動變軌的高超音速飛彈。此外，北韓三番兩次實施射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）的試射。

日本與美國一樣受到北韓的威脅，如果美國強化飛彈攔截網的話，有助於東亞的安全保障。

另外，用於彈道飛彈的偵測、追蹤的掃描器需運用人工智慧（AI）、量子等尖端技術。日本發輝技術的強項在新世代的裝備品的開發方面，與美國合作的可能性高。

日本根據2022年底決定的安保相關3文件，正徹底擴充飛彈防禦的能力。文件明載，在國家安保戰略方面，日美將合作因應飛彈。

google news透過 Google News追蹤中央社

日美在共同研發增程型標準3型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈方面有成，不僅是「金穹」計畫所需的國防裝備品，也考慮進行系統的開發合作。

美國政府考慮在3年之間投入1750億美元的預算在「金穹」計畫，開發經費龐大。川普要求加拿大應負擔費用。（編輯：高照芬）1140603

川普
市場盛傳川習本週可能通話 亞股普遍收高美商務部長樂觀預期 很快能與印度達成貿易協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：