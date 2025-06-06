加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普馬斯克社群開戰 昔日盟友交惡來龍去脈一次看
首頁 / 國際

印度央行連3次降息 貸款買房、購車民眾受惠

2025/6/6 18:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里6日專電）印度央行今天宣布將回購利率調降到5.5%，這是今年連續第3次降息，使用分期付款購物的民眾將因此受惠，尤其對有長期貸款，如房貸、車貸需求的人來說，更是一大福音。

印度中央銀行印度儲備銀行（Reserve Bank of India, RBI）行長馬洛特拉（Sanjay Malhotra）4日起主持了為期3天的貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee, MPC）會議，會議今天結束後，印度央行隨即對外宣布，將回購利率下調50個基點，即從6%再降到5.5%。

馬洛特拉指出，全球景氣仍不容樂觀，但即便有這樣外在環境的不確定性，印度的經濟仍然在往好的方向發展。

馬洛特拉表示，印度的經濟給了國內外投資者很好的機會，他說：「我們已經在快速成長，且渴望能有更快速的增長。」

新德里電視台（NDTV）提到，馬洛特拉保證，印度仍可說是一個具有吸引力的投資目的地，他並指出，印度的外匯存底達6910億美元（約新台幣20.68兆元），能滿足11個月以上的商品進口需求。

印度的貨幣政策委員會每兩個月開一次會，今年稍早的兩次會議後，印度央行都將回購利率下修，連同這一次，回購利率已連3次調降。

今日印度（India Today）指出，印度央行雖正面臨通貨膨脹、經濟疲軟的雙重壓力，但因印度通膨放緩，且目前已經降到可接受的範圍，加上全球不確定性加劇，因此印度央行在制定政策時，決定採取激進的措施來刺激需求。

馬洛特拉提到，通膨的情況已明顯有回穩，經濟短、中期的前景都讓人充滿信心。

google news透過 Google News追蹤中央社

回購利率指的是印度央行向商業銀行貸款的利率，當回購利率下降時，其他商業銀行通常也會跟著調降本身的貸款利率，這意味一般民眾在貸款時，所需付的利息將會變得較低。

如果銀行真的跟著降息，使用分期付款消費的人，負擔將會減輕，若分期付款購買的是房屋、汽車這類高價商品，需要分的期數較長，消費者將會更有感。（編輯：高照芬）1140606

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：