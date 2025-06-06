印度央行連3次降息 貸款買房、購車民眾受惠

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（中央社記者李晉緯新德里6日專電）印度央行今天宣布將回購利率調降到5.5%，這是今年連續第3次降息，使用分期付款購物的民眾將因此受惠，尤其對有長期貸款，如房貸、車貸需求的人來說，更是一大福音。

印度中央銀行印度儲備銀行（Reserve Bank of India, RBI）行長馬洛特拉（Sanjay Malhotra）4日起主持了為期3天的貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee, MPC）會議，會議今天結束後，印度央行隨即對外宣布，將回購利率下調50個基點，即從6%再降到5.5%。

馬洛特拉指出，全球景氣仍不容樂觀，但即便有這樣外在環境的不確定性，印度的經濟仍然在往好的方向發展。

馬洛特拉表示，印度的經濟給了國內外投資者很好的機會，他說：「我們已經在快速成長，且渴望能有更快速的增長。」

新德里電視台（NDTV）提到，馬洛特拉保證，印度仍可說是一個具有吸引力的投資目的地，他並指出，印度的外匯存底達6910億美元（約新台幣20.68兆元），能滿足11個月以上的商品進口需求。

印度的貨幣政策委員會每兩個月開一次會，今年稍早的兩次會議後，印度央行都將回購利率下修，連同這一次，回購利率已連3次調降。

今日印度（India Today）指出，印度央行雖正面臨通貨膨脹、經濟疲軟的雙重壓力，但因印度通膨放緩，且目前已經降到可接受的範圍，加上全球不確定性加劇，因此印度央行在制定政策時，決定採取激進的措施來刺激需求。

馬洛特拉提到，通膨的情況已明顯有回穩，經濟短、中期的前景都讓人充滿信心。

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回購利率指的是印度央行向商業銀行貸款的利率，當回購利率下降時，其他商業銀行通常也會跟著調降本身的貸款利率，這意味一般民眾在貸款時，所需付的利息將會變得較低。

如果銀行真的跟著降息，使用分期付款消費的人，負擔將會減輕，若分期付款購買的是房屋、汽車這類高價商品，需要分的期數較長，消費者將會更有感。（編輯：高照芬）1140606