沖繩嘉手納基地未爆彈爆炸 4名自衛隊員受傷

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本沖繩當地消防單位表示，美軍嘉手納基地內一處由日本陸上自衛隊管理的未爆彈保管庫今天上午發生爆炸，初步獲報有4人受傷，所幸無生命危險。

據「琉球新報」引述嘉手納警署指出，他們於上午11時許接獲消防單位通報後得知此事。據信爆炸發生於自衛隊管理的設施內，通報內容指「有自衛隊作業人員受傷」。

根據嘉手納警署與當地消防單位表示，爆炸發生在自衛隊未爆彈儲藏庫，當時正進行去除砲彈鏽蝕與重新識別作業，導致4人受傷。4名傷者意識清楚無生命危險，已被送往醫院。

事故現場周邊沒有民宅等建物，嘉手納警署為確保安全，一度對周邊交通實施管制，但已於當地時間下午1時半左右解除。

沖繩時報指出，當地消防單位上午11時17分接獲119報案，得知現場「發生小規模爆炸，無火災，4人受傷」。傷者1人手指有燒傷，另外3人感到耳朵不適。4人都能自行走路、正常對話。

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縣府表示，發生延燒與再次爆炸的可能性很低。發生事故的未爆彈保管庫為縣府所有、自衛隊負責管理。

自從1972年美國將沖繩交還日本後，就一直由自衛隊負責處理縣內未爆彈，之前自衛隊相關處理作業還沒傳出過爆炸事故。（編輯：陳亦偉）1140609