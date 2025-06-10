觀光署服務分處將插旗西雅圖 深耕美加市場

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（中央社記者胡玉立多倫多9日專電）交通部觀光署為搶攻北美海外旅遊客群，9日和11日先後攜手多家航空公司及台灣旅遊業代表團在多倫多、溫哥華舉辦B2B推廣活動；除了鼓勵美加業者積極送客來台，也為13日新增北美關鍵據點「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭牌儀式，宣傳造勢。

9日在多倫多舉行的推廣活動，邀集逾百位當地主流旅遊業者、媒體及意見領袖，進行商務交流洽談，進一步強化產品包裝與通路合作。

活動以來自台東阿美族的原民好聲音「都蘭國」表演熱鬧開場，備有風靡全球的珍珠奶茶、百香果與芒果特調手搖飲等美食，展現台灣特有的待客之道；會中全面介紹台灣最新觀光主題與多元旅遊資源，引發與會業者熱烈迴響。活動壓軸另有航空公司贊助台灣來回機票、旅行社遊程體驗券等禮品。

駐多倫多辦事處梁毅鵬處長在推廣會上致詞表示，台灣是個讓旅客一訪再訪的魅力目的地，無論是國立故宮博物院、新竹科學園區或全球指標性的Computex電腦展，在在展現出台灣文化厚度與科技實力，皆是吸引旅客訪台的誘因。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，欣見國內外旅遊業者與媒體齊聚一堂，共同推廣台灣觀光。台灣擁有豐富人文、歷史、自然與活力城市，期盼透過推廣會交流互動，強化合作契機，讓更多北美旅客走進台灣，體驗台灣獨特魅力。

觀光署去年10月2日甫於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服務分處」；今年進一步深化北美布局，13日插旗西雅圖，為美洲市場再添關鍵推廣據點。

據統計，美國和加拿大去年出境旅遊合計超過1億2700萬人次，潛力龐大。觀光署統計資料顯示，美加去年來台旅客逾76萬人次，超越疫前2019年水準，也比前年2023年成長22.7%。

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今年台灣與北美主要城市直航每周達近190架次，市場動能持續擴張，其中以西雅圖航線成長最為顯著；去年除了長榮航空穩定營運外，中華航空復飛，星宇航空及達美航空也陸續開航，一年內每周航班數成長四倍，均讓西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓西雅圖客源帶來利多。

觀光署表示，美加地區合計入境來台旅客已躍升為台灣第3大客源市場，市場潛力深具發展性；這次推廣活動結合「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭牌儀式，將持續提供最新旅遊資訊和即時諮詢服務，建立與當地市場業者溝通聯繫橋樑，發揮品牌建置推廣的多重功能。（編輯：陳承功）1140610