電視台記者採訪洛杉磯騷亂淪攻擊目標 澳洲總理譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲1名電視台記者採訪美國加州洛杉磯騷亂期間，遭橡膠子彈擊中。澳洲總理艾班尼斯今天公開譴責這起「駭人」的攻擊事件。

法新社報導，澳洲9News記者陶瑪西（Lauren Tomasi）8日在洛杉磯示威現場連線報導時，遭1枚橡膠子彈擊中腿部。9News表示，當時陶瑪西雖感到疼痛，但並無大礙。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和陶瑪西通話後告訴媒體：「她還好，她很有韌性。我必須說，那段畫面實在很駭人。」

艾班尼斯說，陶瑪西在洛杉磯採訪，她當然不會預期自己將成為橡膠子彈攻擊的目標。

他指出，從畫面中可以清楚看出她是媒體工作人員，不可能造成誤會。

「我們無法接受這種事情發生，我們認為媒體的角色尤其重要。」

透過 Google News 追蹤中央社

艾班尼斯表示，澳洲政府已就此事與美國政府交涉，但他婉拒證實未來是否會和美國總統川普討論此事。

反對美國移民暨海關執法局（ICE）擴大逮捕無證移民及抗議川普在洛杉磯部署國民兵的示威持續延燒。川普9日下令派遣700名陸戰隊員和額外的2000名國民兵前往當地，協助因應局勢。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140610