南非東開普省洪患釀49死 當局持續搜救

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（中央社約翰尼斯堡12日綜合外電報導）南非東開普省部分區域近日遭到暴雨引發的洪災侵襲，目前已確認49人罹難。救難隊今天持續進行搜救，各界擔憂死亡人數可能進一步攀升。

法新社報導，東開普省（Eastern Cape）9日遭遇暴雨和嚴寒低溫，引發嚴重洪患，淹沒當地民宅，還有至少1輛載著學童上學的小型巴士被沖走。

東開普省當局發言人告訴法新社：「可能還有更多人下落不明。」

這名發言人還說，5支救難隊正在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）以南約800公里的烏塔塔（Mthatha）周邊區域執行搜救作業。

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東開普省省長馬布亞內（Lubabalo Oscar Mabuyane）昨天表示，49位已確認身分的罹難者中，至少有4人是孩童。他們乘坐的小型校車載有11名兒童，但車輛不幸被洪水沖走。

相關當局指出，校車上有4名兒童和2位成人已確認身亡。（譯者：陳彥鈞/核稿：施施）1140612