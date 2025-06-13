印度航空空難 家屬事故現場悲採DNA尋至親

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（中央社印度阿默達巴德市13日綜合外電報導）印度航空一架準備飛往倫敦的客機昨天從阿默達巴德市起飛後不久墜毀住宅區，釀成重大傷亡。罹難者家屬今天在市區一處大廳提供DNA樣本，盼能確認空難後失蹤親屬身分。

法新社報導，印度航空（Air India）一架航班編號AI 171的波音（Boeing）787-8夢幻客機（Dreamliner）從阿默達巴德市（Ahmedabad）機場起飛前往倫敦不久後墜入該市住宅區爆炸起火，當時機上載有230名乘客和12名機組員，僅1人奇蹟生還。客機墜毀也波及地面人員，造成多人死傷。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天來到阿默達巴德市滿目瘡痍的墜機事故現場，他昨稱這起空難「難以言喻，令人心碎」。印度媒體畫面顯示莫迪在事故現場周圍走動視察。阿默達巴德市也是莫迪的家鄉古茶拉底邦（Gujarat）的主要城市。

現年40歲的艾希法克．納納巴瓦（Ashfaque Nanabawa）表示，他來尋找他的表親阿基爾．納納巴瓦（Akeel Nanabawa），阿基爾和妻子及3歲女兒一同搭上這架死亡班機。

艾希法克說，飛機起飛前，阿基爾曾經和他通過電話。

他說：「他打給我們說，『我現在在飛機上，已經平安登機，一切順利。』這是他的最後一通電話。」

艾希法克今天凌晨表示，他和他的家人已經提供DNA樣本，但目前仍無法「確認任何一具遺體身分」。

印度警方表示，搜救人員在冒煙的墜機事故現場已經找到至少265具遺體，包括從飛機殘骸，以及從飛機撞入的醫學院宿舍中找到。

罹難人數可能隨著更多遺體被尋獲而進一步攀升。

十幾名精疲力竭的醫生在一個升高的平台上進行採集樣本的艱鉅任務，試著要確認遺體身分。

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其中一名醫生表示：「我們採集了嬰兒和80歲以上長者的樣本，我無法用言語來解釋這一切。」

這名醫生說：「身為醫生，你總是會做好最壞的打算，對吧？但這實在令人難以承受，家屬們在哭泣，渴望得到答案。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140613