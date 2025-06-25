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羅馬邀集知名建築師 打造未來三階段轉型藍圖

2025/6/25 20:56（6/25 22:16 更新）
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「羅馬050實驗室」提出的願景圖，將羅馬城市的考古遺跡推廣為文化、教育和經濟資源，未來羅馬文化願景圖。（圖為建築師Stefano Boeri辦公室提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年6月25日
「羅馬050實驗室」提出的願景圖，將羅馬城市的考古遺跡推廣為文化、教育和經濟資源，未來羅馬文化願景圖。（圖為建築師Stefano Boeri辦公室提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年6月25日
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（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）羅馬市政府與多位知名建築師合作，公布「未來羅馬」設計藍圖，共分3階段，包括2030年的「即時未來」，2030至2050年的「戰略未來」，及2050年之後的「假設未來」，盼為這座永恆之城做好轉型準備，以因應各種新興挑戰。

這項研究成果由「羅馬050實驗室」（Laboratorio Roma050）與羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）共同發布。

「羅馬050實驗室」由義籍知名國際建築師博埃里（Stefano Boeri）主持，曾設計台北表演藝術中心的普利茲克建築獎得主庫哈斯（Rem Koolhaas）也出席發布會。

「羅馬050實驗室」研究羅馬城市規劃三階段發展，在第一階段「2030即時未來」製作「轉型地圖輯」（the Atlas of Transformations）；在第二階段「2030-2050戰略未來」創作「未來羅馬的壁畫」（Fresco of the Future Rome）；在第三階段「後2025想像未來」擘劃「羅馬規章」（Charter for Rome）。

此次計畫有多位知名設計師參與，目標是超越當下短視的邏輯，為未來羅馬勾畫藍圖，並從國際視角，思考應採取哪些具有遠見的政策。

團隊經過長達18個月，與政治、社會、藝文界領域專家對話，最終提出「轉型地圖輯」、「未來羅馬的壁畫」、「羅馬規章」三階段計畫。

其中「轉型地圖輯」描述羅馬市現正經歷的轉型，包括執行中或即將實施的計畫，旨在幫助眾人在複雜現實下釐清方向，認識今日已在刻劃中的未來形象。

「未來羅馬的壁畫」目標是展示戰略願景，根據地圖輯蒐集的計畫，為中長期城市政策提供方向，主要聚焦在水資源工程、考古學遺跡保存和羅馬環城公路交通系統。

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「羅馬規章」是一份城市宣言，從大方向提出建議原則、發展路徑，旨在激發思考，引導2050年以後的城市轉型政策。這份宣言建基於前兩階段的計畫，讓大家思考羅馬尚未展現的潛力與深遠使命。

羅馬市長嘉提葉里表示，這是項極具說服力的作品，以羅馬特質為基礎，設計出一座迎向未來的非凡城市，從環保和歷史考古學層面著手，並兼顧生活水準與永續發展。他肯定「這個計畫將使羅馬成為世上最大的城市公園。」（編輯：高照芬）1140625

#台北表演藝術中心
#羅馬
#嘉提葉里
羅馬市政府與知名建築師攜手打造未來羅馬，出席記者會的包括建築師庫哈斯（左）、羅馬市長嘉提葉里（中）、計畫主持建築師博埃里（右）。（圖為建築師Stefano Boeri辦公室提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年6月25日
羅馬市政府與知名建築師攜手打造未來羅馬，出席記者會的包括建築師庫哈斯（左）、羅馬市長嘉提葉里（中）、計畫主持建築師博埃里（右）。（圖為建築師Stefano Boeri辦公室提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年6月25日
嘉提葉里
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