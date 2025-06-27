烏克蘭無人機襲擊俄羅斯庫斯克 中國記者受傷

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（中央社台北27日電）鳳凰衛視中國籍記者盧宇光昨天在俄羅斯庫斯克州的邊境村莊採訪時，遭到針對當地設施的烏克蘭自殺無人機襲擊而頭部受傷，經治療後並無大礙。他說，遇襲當時手持麥克風採訪，身上有媒體標識。

據鳳凰衛視報導，盧宇光說，他們26日下午在庫斯克州（Kursk）距離烏克蘭邊境只有幾公里的柯倫內沃（Korenevo）採訪老百姓回遷的過程中，遭到烏克蘭FPV無人機襲擊，當時情形特別混亂，他受了點小傷。

據報導，盧宇光頭部受傷流血，被俄羅斯軍人載往野戰醫院處理傷勢，之後轉送到庫斯克一家醫院，接受進一步檢查治療。

盧宇光其後接受今日俄羅斯RT電視台訪問時說，這是他第二次受傷，第一次是在烏克蘭的馬里烏波爾（Mariupol）遇到飛彈來襲，左手受傷。

盧宇光還說，他遇襲當時，胸前身後均有PRESS這一媒體標識，他在拿麥克風採訪邊境難民時遭到烏克蘭無人機的襲擊，「敵人」對於他是否是記者的身分「無所謂」。

影片顯示，盧宇光在前線採訪戴頭盔、穿軍服，防彈背心身後掛有PRESS標識。俄羅斯顯然對他很禮遇，盧宇光在最前線跟隨裝甲車巡邏；俄方還表示願出動直升機載回莫斯科，被他婉拒。

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「中國記者遭烏無人機襲擊受傷」今天躍為社群熱搜話題。不過許多大陸網友認為，盧宇光身穿一身俄國軍裝，被打很正常。

據澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會被問及此事反應時表示，對中國記者在報導時受傷深表關切，中方呼籲各方致力於政治解決「烏克蘭危機」，共同推動局勢緩和。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1140627