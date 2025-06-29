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黎巴嫩：以色列攻擊南部地區 3人喪命

2025/6/29 05:50
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（中央社貝魯特28日綜合外電報導）黎巴嫩當局表示，儘管已與以色列達成停火協議，以軍今天仍對該國南部發動攻擊，造成3死。伊朗撐腰的真主黨表示，針對以國「持續不斷的侵略」，他們的耐心正逐漸消磨殆盡。

法新社報導，黎國衛生部發布聲明表示，「以色列敵軍」無人機攻擊南部庫寧（Kunin）的1輛汽車，造成1人死亡，另有1人受傷。

以國軍方則稱，本次攻擊「消滅了恐怖分子韓莫迪（Hassan Muhammad Hammoudi）」，並稱此人對近日戰爭期間針對以國領土的反戰車飛彈攻擊負有責任。

黎國衛生部稍晚發布第2份聲明指出，1輛摩托車在泰爾（Tyre）附近的馬魯納（Mahrouna）遇襲，造成2人死亡、1人受傷，其中1名死者是女性。

以色列昨天也在黎國南部發動攻擊，造成1名婦女身亡，25人受傷。

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儘管去年11月以黎達成停火協議，以終結雙方1年多以來的敵對行動，但以軍仍多次轟炸這個北部鄰國。

真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）今天在電視演說中表示，以色列的「持續侵略」絕不能被允許，「你以為我們會永遠保持沉默嗎？不會，一切都有其限度。」（譯者：施施/核稿：劉文瑜）1140629

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