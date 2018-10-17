北市老婦無力照顧久病夫 持鐵鎚敲頭致死

台北市士林區一名74歲陳姓老婦因不堪長期照護壓力，17日持鐵鎚重擊久病的74歲先生頭部，老翁送醫後傷重不治，警方在案發現場查獲鐵鎚證物，全案依法送辦。（台北市警察局士林分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）因不堪長期照護壓力，台北市士林區一名74歲陳姓老婦今天持鐵鎚重擊久病的74歲先生頭部，造成他額頭上有兩處傷口，經警消協助送醫後仍傷重不治，全案依法送辦。

台北市消防局今天中午12時19分獲報，指士林區基河路一處民宅有名7旬老翁額頭有2處長、寬各1公分的挫傷，現場已無呼吸心跳，立即派員協助送往新光醫院搶救。

台北市警察局士林分局召開記者會，轄下文林所所長李宏聰表示，警方接獲一處社區保全的報案電話，指稱有名老婦住戶自稱殺了家人，立即派員前往調查，現場發現被害人吳老先生頭部受傷，由救護車送到新光醫院救治。

陳姓老婦到案供稱，由於先生長年罹患高血壓及糖尿病，自己無力照顧，才於今天持鐵鎚重擊其頭部。

警方在案發現場也查獲鐵鎚證物，全案依法送辦。（編輯：李亨山）1071017