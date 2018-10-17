松山慈祐宮熱心公益 贈北市消救護工具

台北市松山慈祐宮17日捐贈台北市政府一輛高頂救護車、國際搜救隊運輸車和3組自動心肺復甦術機，由台北市長柯文哲（前右3）代表受贈。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市松山慈祐宮歷來已捐贈台北市政府17輛救護車及各項救災救護器材，今天再捐一輛高頂救護車、國際搜救隊運輸車和3組自動心肺復甦術機，由台北市長柯文哲代表受贈。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，松山慈祐宮今天舉辦「天上聖母重陽飛昇1031年三獻大典」，現場同時進行捐贈台北市政府一輛高頂救護車、國際搜救隊運輸車及3組自動心肺復甦術機的捐贈儀式。

柯文哲代表受贈時表示，松山慈祐宮秉持著「天上聖母」慈悲懷祐的精神，歷年來已捐贈北市17輛救護車及各項救災救護器材，讓消防弟兄執行各種災害搶救任務與緊急救護工作，無後顧之憂。

北市消自民國88年6月1日成立「金鳳凰專責救護隊」以來，累計至今已有911名到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院，今年1月至10月6日止，也有87名OHCA患者康復出院，再創歷年佳績。（編輯：梁君棣）1071017