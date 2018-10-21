防酒駕 高屏警聯手封橋威力路檢

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄與屏東警方罕見聯手執行取締酒駕勤務，在往來重要橋梁要道實施「雙向封閉式路檢」，以區域聯防進行封橋威力路檢，取締酒後駕車共50件，防阻僥倖心理深夜酒駕。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天表示，為保障用路人安全與防阻利用深夜酒駕的僥倖心理，19日深夜結合屏東縣政府警察局，針對雙邊往來重要橋梁要道實施「雙向封閉式路檢」取締酒駕勤務，執行雙邊威力路檢。

這項區域聯防共取締酒後駕車50件，其中舉發汽車4輛、機車13輛；移送汽車9件、機車24件。一名機車騎士的酒精濃度測試值達0.42毫克。日後將持續規劃執行與周邊縣市區域聯防勤務。

高市警局交通大隊表示，統計今年1月至9月各類酒駕事故發生393件，與去年同期發生的621件減少228件；發生時段以晚間8時至隔日清晨4時最多，由於事故發生集中於夜間時段及深夜，因此選定晚間10時至隔日凌晨2時聯合屏東縣同步實施封閉式道路臨檢勤務。

高雄與屏東警方在同步執行這項取締酒後駕車專案時，也製作行車安全小卡提醒遵守交通規則，嚴格取締酒駕，達成「零酒駕肇事死亡」目標。(編輯:孫承武) 1071021