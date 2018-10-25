全國消防團保再續辦 保費優惠近7折

（中央社記者黃麗芸台北25日電）消防人員因工作危險，不僅投保商業險費用較高，甚至被列為拒保對象。消防署今天表示，去年開辦自費團體意外險以提升保障，今年員工保費更爭取約7折優惠，且並再辦1年。

消防署今天發布新聞稿表示，消防人員因被列為意外險職業分類等級第6職級人員，投保費用相對較高，甚至被列為拒保對象，為增進全體消防人員完善保障及相關眷屬福祉，自去年11月起開辦「全國消防機關自費型員工團體意外保險」。

同時，今年已爭取更優惠條件並再辦1年，保險期間自民國107年12月1日至108年11月30日止。

根據消防署提供資料顯示，去年每人年保險費為新台幣2480元、眷屬每人980元；今年每人年保險費爭取到近7折優惠、至1750元，眷屬則為每人730元。

投保對象部分，消防述說，囊括中央及地方各消防機關現職員工，含消防人員、職員、考試錄取訓練學員、工友、技工、駕駛及約聘僱等人員；以及其眷屬，配偶、子女、父母（含配偶的父母），但眷屬以意外保險職業分類第1至4職級人員為範圍。

給付項目部分，包括意外傷害保險（含身故、未滿15足歲者不給付身故保險金、殘廢及重大燒燙傷）、傷害醫療保險（實支實付）以及意外醫療住院保障。

消防署提醒，各消防機關員工即日起可到明台產物保險公司網站「消防署107年團體意外險投保專區」，依序進行下載投保文件辦理投保，或直接到明台產物保險公司服務窗口辦理。（編輯：方沛清）1071025