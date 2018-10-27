涉散佈不實淹水影片 遭裁罰3500元

（中央社記者蕭博文台北27日電）呂姓男子在臉書貼出多人在淹水椅子上吃流水席的疑似中國影片，卻指地點在員林，彰化警方訊後依違反社維法移送。士林地院日前裁罰呂男新台幣3500元。

中南部8月間大雨成災，彰化縣員林市多條街道淹水，社群網站臉書（Facebook）即有人轉傳分享一段影片，影片中有一群民眾在大雨中站在淹水的椅子上吃流水席，還指影片中地點在員林；彰化縣政府發出新聞稿表示，影片中地點不在員林，研判影片可能來自中國大陸。

彰化縣警察局追查影片來源，查出是家住台北市的59歲呂男所為，訊後依違反社會秩序維護法，將呂男移請士林地方法院內湖簡易庭裁處。

士院裁定書指出，呂姓男子是在今年8月16日上午，以手機在臉書個人專頁發表淹水影片，並散佈「大家有看過流水席嗎？！請看看網友傳來的昨天（2018/8/15 ）在員林的正港流水席」之謠言。

呂姓男子辯稱，該影片是朋友在LINE群組傳給大家看的，因為那幾天新聞報導彰化縣員林市淹水，看到該影片就覺得員林市有淹大水，但影片是否為彰化縣員林市，他沒有查證，覺得影片很好玩就上傳到臉書。

法官認為，呂男未盡最基本的查證，即公開散佈不實訊息在臉書，且該訊息經21則留言、916則分享、6萬次觀看，足見已造成不特定瀏覽該網頁者轉載分享，使不特定人均得以聽聞該則謠言。

裁定指出，聽聞者無從判別訊息真實性，若該謠言不斷經人分享轉載，將使人心惶惶誤認該地區有淹水，呂男坦承未盡基本查證義務，且明知若發表各縣市淹水議題，將造成廣大迴響，仍散佈內容已足以使聽聞者心生畏懼與恐慌的謠言，並影響不特定人對社會治安的擔憂，顯有影響公共安寧情形。

法官認為，呂男違反社會秩序維護法中「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」的規定，審酌一般民眾對現今社會治安環境的觀感、網路資訊虛實參半，呂男未求證訊息真實性即散佈，顯然思慮不周，裁處罰鍰新台幣3500元，可抗告。（編輯：李錫璋）1071027