大學生回家跨年 遇火警與母同喪火窟

彰化縣福興鄉一間透天厝29日凌晨發生火警，消防局獲報前往灌救，在屋內找到剛念大學回家跨年的詹姓男子和他的母親，2人被發現時已無生命跡象。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 107年12月29日

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化縣福興鄉一間透天厝今天凌晨發生火警，消防局獲報前往灌救，且一邊滅火一邊進入屋內找人，在屋內找到剛念大學回家跨年的詹姓男子和他的母親，2人被發現時已無生命跡象。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁今天指出，消防局凌晨接獲報案指稱，福興鄉彰鹿路一間3層樓高的透天厝有火災意外，消防局出動26輛各式車輛以及40多名消防員前往灌救，消防隊員抵達現場時，發現失火的透天厝已經被濃煙包圍，火勢還延燒到旁邊的民宅。

消防局指出，由於失火的透天厝1樓是電機行，消防隊員不敢大意，除了將被波及的民宅的人員撤出，也冒著危險一邊滅火一邊進入失火的透天厝找人，消防隊員在2樓及3樓的浴室找到詹母和詹男，但2人被發現時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

消防局表示，詹男才剛就讀大學，利用連續假日回家和父母團聚，火災意外發生時，詹父順利逃出，但由於透天厝1樓經營電機行，屋內擺放很多易燃物品，加上屋內的隔間採用木板材質，火勢延燒快速，才會導致有人受困逃不出來，至於起火原因仍在調查中。（編輯：李錫璋）1071229