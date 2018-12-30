板警28小時破銀行搶案 侯友宜慰勉員警辛勞

（中央社記者王鴻國新北30日電）板橋篤行路陽信銀行28日下午發生銀行強盜案，搶匪得手334萬元，板橋警方迅速破案逮人，警界出身的新北市長侯友宜今天上午前往頒發破案茶慰勉員警辛勞。

板橋警分局表示，在銀行搶案發生後，板橋分局就與刑事局二大隊、第三隊及新北市刑大、情資整合中心及鑑識中心組成專案小組，短短28小時就掌握歹徒行蹤，昨天晚間在板橋大觀路上圍捕時，員警開4槍順利制伏搶匪，也搜出搶來的贓款233萬。

曾任警政署長的市長侯友宜今天上午特別前往板橋分局慰勞破案有功人員，一一握手致意，看到昔日共事的老同事也親切的打招呼，分局長王文澤也代表接受市長頒發破案茶，最後辦案團隊大合照。

侯友宜表示，他上任後提出「智能城市」政策，正好符合這次板橋警方「科技辦案」的精神。現在講究科技辦案，他期勉警察局情資整合中心及鑑識中心持續精進功能，但傳統的勤區查察更不能偏廢，勤區員警要掌握轄內記事人口動態，對治安平穩才有幫助。

他說，有效的犯罪預防比偵破重要，對於這次板橋警方能在短短28小時不眠不休逮捕銀行搶匪，他代表新北市民向所有投入辦案的員警致上最深刻的敬意。（編輯：張銘坤）1071230